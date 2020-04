Coronavirus: Conte illustra la fase 2 (VIDEO), cosa si potrà fare

Il premier Giuseppe Conte descrive cosa cambierà per gli italiani nella cosiddetta Fase 2 che prevede una graduale riapertura delle attività economiche e la possibilità di spostamenti all’interno del proprio comune di residenza.

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook dal presidente del consiglio “stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”.