Cop26: il programma giorno per giorno

Dodici giorni di discussioni, incontri, interventi per la Cop26. La Cop 26, il vertice Onu sul clima iniziato il 1 novembre in Scozia e in programma fino al 12 novembre, si preannuncia ricca di eventi. L’obiettivo è trovare un accordo condiviso sulle misure da prendere contro il surriscaldamento globale a livello internazionale.

La cerimonia di inaugurazione, aperta ieri dal primo ministro britannico Boris Johnson, ha visto i primi interventi dei leader mondiali sulla propria azione per il clima.

I leader continueranno a discutere sui passi da fare per rispettare l’accordo di Parigi.

Vediamo nel dettaglio il calendario dei prossimi giorni.

Martedì 2 novembre

Oggi proseguono le dichiarazioni dei leader. È inoltre i calendario una discussione su come le foreste e l’uso del suolo possano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Nel pomeriggio leader e imprese parleranno di innovazione e diffusione delle tecnologie pulite.

Mercoledì 3 novembre

È il Finance Day, ovvero una giornata in cui all’interno della Cop26 ci saranno discussioni sui finanziamenti privati ​​per il clima e su come migliorare il sostegno ai paesi in via di sviluppo.

Giovedì 4 novembre

Si parla di energia e in particolare sul carbone. Due sessioni di panel annunceranno e discuteranno nuove misure per aumentare più rapidamente l’energia pulita.

Venerdì 5 novembre

Giovani e all’empowerment pubblico sono i protagonisti della giornata.. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (YOUNGO) presenterà una dichiarazione globale dei giovani, esponendo le loro azioni per il clima e ciò che vogliono vedere dai leader globali. In calendario anche un evento incentrato sulla salute degli oceani.

Sabato 6 novembre

Natura e uso del suolo sono al centro del sesto giorno, con l’evento clou della mattinata volto a contrastare la deforestazione.

Domenica 7 novembre

Giorno libero: nessun negoziato e nessuna attività.

Lunedì 8 novembre

La seconda settimana della Cop26 inizia con un focus sull’adattamento, ovvero far fronte a un clima già cambiato. Si terranno anche colloqui che esploreranno le perdite e i danni causati dal cambiamento climatico.

Martedì 9 novembre

Focus sulle donne e come sono colpite dai cambiamenti climatici e l’importanza della loro leadership, nonché la scienza cruciale per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C.

Mercoledì 10 novembre

Fari accesi sul mercato di massa dei veicoli a emissioni zero e la creazione di “corridoi di spedizione verdi”. Il settore dell’aviazione e del trasporto su strada anche l’industria è sul tavolo.

Giovedì 11 novembre

La Cop26 si chiude con un programma dedicato alle città, alle regioni e all’ambiente costruito. I leader nazionali, regionali e cittadini e il settore privato parleranno di incoraggiare un’azione collaborativa per il clima.

Venerdì 12 novembre

E’ il giorno della chiusura. In assenza di un accordo, le Cop – di solito – proseguono fino a un’intesa di massima.