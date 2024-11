Conto alla rovescia per il Black Friday, date e consigli per uno shopping sicuro

È partito il conto alla rovescia per il Black Friday, il giorno di shopping a prezzi scontati, nato negli Stati Uniti ma che negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia. Come nella tradizione americana, il venerdì nero della si tiene il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, segnando l’inizio ufficiale della stagione degli acquisti natalizi. Quest’anno, le promozioni si estenderanno dal 21 novembre al 2 dicembre, con il giorno principale fissato venerdì 29 novembre. Amazon, uno dei principali attori di questo evento, ha già annunciato una settimana intera di offerte, che culminerà nel Cyber Monday.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Categorie merceologiche con maggiori sconti

Durante il Black Friday 2024, sono numerose categorie merceologiche che rendono più conveniente acquistare prodotti. Si va dalla tecnologia, come smartphone, smart TV, laptop, ma anche videogiochi e periferiche, passando per gli articoli della casa (elettrodomestici in particolare), fino ad arrivare alla moda e alla bellezza, entrambe categorie particolarmente popolare per chi cerca regali natalizi.

Consigli per uno shopping sicuro

Sebbene il Black Friday rappresenti un’opportunità per fare acquisti a prezzi scontati e anticipare le spese natalizie.. Tuttavia, è importante essere cauti: non tutte le offerte sono genuine. Alcuni rivenditori potrebbero aumentare i prezzi prima dell’evento per poi offrire sconti che sembrano vantaggiosi ma non lo sono realmente. È dunque fondamentale prepararsi al venerdì nero con prudenza e consapevolezza con l’obiettivo di massimizzare i benefici senza però cadere nelle trappole delle truffe o degli sconti fittizi.

Come? Qualche suggerimento per ridurre i rischi:

Crea una lista dei desideri : identifica i prodotti che desideri acquistare in anticipo;

: identifica i prodotti che desideri acquistare in anticipo; Controlla la reputazione del venditore: assicurati che il negozio sia affidabile;

assicurati che il negozio sia affidabile; Confronta i prezzi: utilizza strumenti online per monitorare i prezzi nel tempo;

utilizza strumenti online per monitorare i prezzi nel tempo; Leggi le recensioni: informati sulle esperienze di altri acquirenti;

informati sulle esperienze di altri acquirenti; Fai attenzione alle offerte troppo vantaggiose: se un affare sembra troppo bello per essere vero, potrebbe non esserlo.

Le origini del Black Friday

Questa tradizione, come anticipato, ha avuto origine negli Stati Uniti durante gli anni ’20 quando i grandi magazzini, come Macy’s, iniziarono a offrire sconti per attirare i clienti. Negli anni ’60, il fenomeno ha guadagnato popolarità, culminando negli anni ’80 con la sua affermazione come evento nazionale.

Il termine “Black Friday” ha diverse interpretazioni. Una delle spiegazioni più accreditate è che si riferisca ai registratori di cassa dei negozi: il colore nero indicava profitti, mentre il rosso segnalava perdite. Così, il giorno in cui i negozi iniziavano a registrare guadagni significativi veniva definito “nero”. Altre teorie collegano il nome al traffico intenso e alle difficoltà di movimento causate dall’afflusso di clienti nei centri commerciali1.

Se le origini sono tutte statunitensi, negli ultimi anni, il Black Friday si è diffuso a livello globale, anche se con un’intensità variabile. In Italia, ad esempio, l’evento sta guadagnando sempre più attenzione, con molti consumatori che attendono le offerte speciali.