Conto alla rovescia per gli Italian Certificate Awards, aperte le votazioni online

E’ partito il conto alla rovescia per la 13esima edizione degli Italian Certificate Awards, che premierà i migliori certificati, emittenti, broker e reti di distribuzione del 2018/2019. Quest’anno la manifestazione è organizzata da Triboo e Certificati e Derivati, sotto il cappello del Certificate Journal. Wall Street Italia è sponsor della manifestazione.

Al via le votazioni online

Fino al prossimo 22 novembre il pubblico è chiamato ad esprimere le proprie preferenze votando sul sito web. Successivamente sarà la giuria specializzata a entrare in gioco, valutando i migliori certificati ed emittenti classificatisi ai primi posti delle rispettive categorie votate dal pubblico e quelli inclusi in nomination nelle categorie non sottoposte al voto popolare.

Ciascun utente potrà votare una sola volta per ogni categoria per la quale è richiesto di esprimere il voto ( nello specifico “certificato dell’anno”, “emittente dell’anno”, i due premi speciali “best distribution” il “premio speciale best broker on-line” e “Premio alla capacità di innovazione”).

Verranno ritenuti validi ai fini dell’assegnazione dei premi solo ed esclusivamente quei certificati che hanno fissato la data di emissione tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2019. Non saranno pertanto ritenuti validi per la valutazione i certificati che all’interno del Periodo di Valutazione hanno iniziato o concluso il periodo di collocamento o fissato la data di inizio quotazione, avendo però data di emissione al di fuori del Periodo di Valutazione previsto.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 5 dicembre a Milano, presso l’Hotel Four Season.

Le dodici categorie di premio

Per questa edizione sono state confermate le 12 categorie di premio, incluse le due novità ispirate alla classificazione EUSIPA: