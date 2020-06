Contagi: la Cina ripiomba nell’incubo, in Brasile il giorno più nero

La Cina ripiomba nell’incubo Covid-19. Dopo Wuhan, da dove è scoppiata la pandemia, dopo due mesi o poco più dall’inizio del lockdown ha detto addio lo scorso marzo alle misure di contenimento e solo ieri è stata dichiarata «libera da casi asintomatici», ora è Pechino a tremare. Si teme per l’inizio della seconda ondata e di conseguenza anche i mercati finanziari reagiscono nervosamente.

Covid-19: Pechino nuovo epicentro

Nella città i nuovi casi sono 31, il totale di contagi causati dal focolaio del mercato Xinfadi è 137, e sono stati sottoposti a tampone finora oltre 100 mila abitanti. La capitale cinese passa così dal livello 3 al livello 2 di “risposta all’emergenza” sanitaria, come ha annunciato durante una conferenza stampa Chen Bei, vice segretario generale del governo municipale di Pechino.

Da oggi tornano a chiudere tutte le scuole primarie e secondarie, e riprenderanno le lezioni online mentre non vengono chiusi, almeno per il momento, gli uffici, anche se verrà incoraggiato lo smart working.

Per Goldman Sachs l’e-commerce si rafforzerà ancora

Quale sarà l’impatto a lungo termine del coronavirus sull’economia cinese è la domanda a cui risponde Prakriti Sofat, Emerging Markets Fixed Income Economist di Goldman Sachs Asset Management.

Nell’ultimo decennio la Cina si è riorganizzata, con i consumi e servizi che rappresentano quasi il 55% dell’economia. Questo cambiamento nel modello di crescita continuerà e forse riceverà un impulso favorevole dall’epidemia del virus. Vedremo anche nuove tendenze come un maggior consumo di servizi nel settore sanitario, nell’istruzione online e nell’intrattenimento, ma un calo strutturale dei viaggi d’affari.

In Cina, il 23% delle vendite al dettaglio è già online e probabilmente continuerà ad aumentare.

Inoltre, nel settore manifatturiero, vedremo una maggiore integrazione a monte, già avviata a causa della guerra commerciale. La domanda interna complessiva è stata un importante motore di crescita e costituirà un elemento trainante per la Cina a fronte di un indebolimento della crescita globale.

L’attenzione a lungo termine sulle riforme è fondamentale per aumentare la produttività e sostenere la crescita potenziale.

I contagi in Brasile non si fermano

Ma non è solo la Cina a preoccupare. La situazione è fuori controllo soprattutto in Brasile che conta quasi un milione di contagi (923.189) e 45.241 vittime, e proprio ieri ha vissuto il giorno più nero con 35 mila positivi in appena 24 ore. Nel paese il presidente Bolsonaro non ha introdotto misure di lockdown e così l’epidemia continua a viaggiare a livelli record.

A livello di contagi nel mondo, gli Stati Uniti continuano ad avere il primato sia di casi di infezioni (2.137.731) che di decessi (116.963).