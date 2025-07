Consultinvest lancia un nuovo percorso formativo per aspiranti consulenti

Aspiranti consulenti finanziari cercasi, anche perché i dati mostrano un chiaro deficit di risorse in questo settore. Consultinvest Sim, in collaborazione con la Bologna Business School (BBS) dell’Università di Bologna, lancia l’Open Program in Wealth Management III, il nuovo percorso formativo pensato per chi desidera intraprendere una carriera nella consulenza. Il corso prepara all’Esame OCF e abbina formazione d’eccellenza, flessibilità didattica e un concreto inserimento professionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di entrare in una delle realtà più dinamiche del panorama finanziario italiano, con supporto continuo e possibilità di crescita fino alla partecipazione azionaria.

L’iniziativa per aspiranti consulenti

Consultinvest Sim in collaborazione con la Business School dell’Università di Bologna, lanciano l’Open Program in Wealth Management III, il percorso formativo per la preparazione dell’Esame OCF – Consulente Finanziario rivolto a chi desidera intraprendere una carriera nel settore in continua ascesa della consulenza finanziaria. L’iniziativa per avviare la carriera nel settore in continua ascesa della consulenza finanziaria si rivolge sia ai neofiti che ai professionisti provenienti da settori affini (assicurativo, bancario, intermediazione creditizia).

L’expertise finanziaria di Consultinvest

Consultinvest Sim, società con oltre trent’anni di esperienza, è un punto di riferimento nei servizi finanziari in Italia, da sempre attiva nello sviluppo dei talenti e nella formazione dei professionisti. L’iniziativa avviata dalla società con la Bologna Business School assicura ai partecipanti l’inserimento immediato nel mondo del lavoro grazie a una rete capillare di agenzie distribuite sul territorio, beneficiando di un tutoraggio e supporto dedicato per almeno sei mesi, aggiornamento professionale continuo e una remunerazione a provvigioni, con incentivi e rimborso progressivo dei costi formativi. L’iniziativa formativa permette di entrare a far parte di una realtà finanziaria di eccellenza nel panorama italiano quale Consultinvest la cui politica offre la possibilità di diventare azionisti a tutti i suoi consulenti finanziari, inclusi i neofiti, fin dall’inizio del rapporto di collaborazione con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La formazione di qualità della BBS

La BBS è un centro d’eccellenza formativa dell’Università di Bologna che si distingue per la capacità di coniugare teoria e pratica per preparare professionisti capaci di affrontare le sfide del mercato globale. Il nuovo corso Open Program in Wealth Management III Introduce alla pratica all’attività di consulente e garantisce una preparazione specifica per affrontare con successo l’esame OCF, fondamentale per l’abilitazione alla professione. Diretto sia a neofiti che a professionisti provenienti da settori affini (assicurativo, bancario, intermediazione creditizia), prevede una modalità didattica ibrida e online, con un percorso che si adatta alle esigenze dei partecipanti, offrendo sessioni interattive, approfondimenti teorici e la condivisione di best practices.