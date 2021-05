Consulenza finanziaria su TikTok, 3 consigli per riconoscere la “fuffa”

Chi non ha smesso di ascoltare le classifiche discografiche non si stupirà dell’importanza che il denaro ricopre nell’immaginario della Gen Z. Che i suggerimenti finanziari avrebbero preso piede sul social preferito dagli adolescenti, TikTok, era dunque una conseguenza naturale dello spirito dei tempi. Tuttavia, i consigli che hanno più chance di diventare virali (e di far guadagnare chi li crea), potrebbero non essere poi così educativi – o adatti a chi si mette all’ascolto.

Lo scorso gennaio Vox aveva raccolto da TikTok una serie di “consigli finanziari terribili”, che evidenziano come in questo campo si insinuino falsi miti e idee assai rischiose. Qualche esempio: “Comprate solo opzioni call di Tesla”; oppure: “Copiate solo le mosse di trading degli investitori più ricchi”. Le scorciatoie per la ricchezza presentano sempre grossi rischi, ma possono spingere i più inesperti a tentare la sorte, con una logica ben lontana da quella della solida costruzione del risparmio.

Consulenza finanziaria, i consigli dell’esperta per evitare patacche

Malik S. Lee, consulente certificato (Cfp) Managing Principal presso Felton & Peel Wealth Management ha pubblicato su Business Insider tre consigli per riconoscere ed evitare i consigli finanziari dozzinali su TikTok.