Consulenza finanziaria, Goldman Sachs si concentra sui super-ricchi

Goldman Sachs fa un passo indietro, con una possibile cessione della divisione di Personal Financial Management. La banca sta accelerando il processo di riorganizzazione con l’obiettivo di diventare più snella e concentrarsi maggiormente sulle attività di alta finanza che hanno contribuito a definire il suo prestigio. Questo riassetto comprende un ritorno al focus principale su operazioni di banca d’affari e servizi dedicati a clienti ultra-ricchi. L’unità di consulenza personale, acquisita quattro anni fa, era un modo per avvicinarsi alla clientela comune e con l’obiettivo di allargare la sua base di investitori.

Come riportato dal Financial Times, la società di Wall Street ha comunicato lunedì di essere attualmente impegnata nella “valutazione di alternative” riguardo alla sua attività di gestione finanziaria personale. Quest’ultima sottodivisione comprende le operazioni di consulenza registrate di Goldman e sovraintende un portafoglio di asset del valore di circa 29 miliardi di dollari.

Come è nata la divisione di Goldman Sachs

Questa attività aveva avuto origine dalla fusione con United Capital, una società di consulenza sugli investimenti con sede in California, acquisita da Goldman Sachs nel 2019 per una cifra di 750 milioni di dollari. Un accordo stipulato in un momento in cui l’azienda stava cercando di espandere la sua offerta di servizi per una clientela più ampia. Ma dopo 4 anni, Goldman Sachas ha deciso di chiuderla. “Stiamo lavorando per trovare una soluzione che sia vantaggiosa sia per i nostri clienti che per i nostri consulenti”, ha affermato la banca riguardo all’attività di gestione finanziaria personale.

Storicamente, Goldman si è rivolta principalmente a clienti ad alto reddito con patrimoni netti ultra-elevati, spesso nell’ordine delle decine di milioni di dollari. D’altro canto, i clienti di United Capital avevano generalmente patrimoni più modesti. L’accordo stipulato quattro anni fa rifletteva gli sforzi di Goldman per ampliare il suo raggio d’azione verso una clientela più diversificata.

Nonostante ciò, Goldman Sachs continua a dare priorità alla crescita delle divisioni di gestione del patrimonio e della gestione patrimoniale, che offrono una maggiore stabilità e prevedibilità rispetto alle sue attività principali nel settore dell’investment banking e del trading.

La sfida di Goldman Sachs con Morgan Stanley

La strategia di concentrarsi sulla gestione della ricchezza e del patrimonio si è dimostrata già efficace per Morgan Stanley. Una strategia che ha contribuito a far crescere la capitalizzazione di mercato di Morgan Stanley, grazie anche all’acquisizione della piattaforma di trading online ETrade nel 2020, che ha ulteriormente favorito il successo di Morgan Stanley nella gestione patrimoniale. Molti dei principali clienti della banca appartengono alla fascia di clienti ad alto reddito, piuttosto che ai super-ricchi a cui Goldman Sachs mira.