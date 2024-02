Serve un cambio di prospettiva per innescare la crescita del nostro Paese. Questo il fil rouge che legherà tutti i temi al centro dei vari convegni in programma a ConsulenTia 2024. L’Anasf riunisce i consulenti finanziari italiani il 19, 20 e 21 marzo, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma per l’undicesima edizione capitolina dell’evento, a cui ci si può iscrivere online sul sito di ConsulenTia. Vediamo tutto nell’analisi.

ConsulenTia 2024, l’introduzione del presidente Conte

Il convegno inaugurale Anasf, il 20 marzo dalle ore 10:00, si aprirà con la relazione istituzionale del presidente Luigi Conte a cui seguiranno tavole rotonde con esponenti del mondo politico e istituzionale e delle reti dell’industria finanziaria partner di ConsulenTia per un confronto sulle persistenti sfide del settore e il contributo del sistema finanziario all’economia reale.

“A Roma lanceremo un messaggio forte e chiaro: la categoria dei consulenti finanziari può sostenere il Paese nella crescita economica e culturale dei cittadini – ha sottolineato il presidente di Anasf – Solo facendo fronte comune su tutte le sfere e gli aspetti che trasversalmente afferiscono alla vita dei cittadini sarà possibile agire all’unisono per la crescita del Paese”.

L’etica dell’intelligenza artificiale

Alla kermesse Anasf ci sarà anche il consueto appuntamento “Un’ora con…” vedrà protagonisti, il 19 marzo alle ore 14:30, Luciano Floridi, professore ordinario di filosofia ed etica dell’informazione dell’Università di Oxford, e la pianista Mariangela Vacatello per una riflessione sull’etica nell’intelligenza artificiale.

L’educazione finanziaria conta

Non mancheranno momenti per discutere dei tre temi cardine dell’attività associativa, educazione finanziaria in primis. “Non si nasce imparati”, alle ore 10:00 si porrà il focus su un nuovo modello scolastico che educhi i cittadini ad essere più consapevoli e li stimoli a una maggiore coscienza sociale in termini di responsabilità, con l’intento di alzarne il livello culturale.

Tra gender equality e demografia

E poi le altre due tematiche chiave per Anasf, inclusione di genere e interazione generazionale. “Consulenza, sostantivo femminile”, alle ore 11:00 sarà l’occasione per presentare un nuovo progetto di ricerca dell’associazione che intende valorizzare il contributo delle consulenti finanziarie allo sviluppo del mercato in termini di qualità. “La forza delle connessioni”, alle ore 12:00 si analizzerà una nuova narrativa della professione del futuro tramite la testimonianza di giovani consulenti finanziari e di role model extra settore che, in un’ottica di interazione generazionale, racconteranno il valore di interagire tra professionisti.

Infine, tutti i cinque convegni Anasf sono in fase di accreditamento per il mantenimento delle certificazioni Efpa. Il programma e i relatori verranno aggiornati sul sito di ConsulenTia.