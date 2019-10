Consulentia 19 – Demografia, è un megatrend per giovani?

Tutti gli articoli

In diretta da Bologna per Consulentia 19, l’evento organizzato da Anasf, parliamo di un megatrend importante, la demografia. Quanto impatta sulle scelte d’investimento la dinamica demografica? Ne parliamo insieme a Duccio Marconi, direttore centrale della rete di consulenza finanziaria CheBanca!, Lorenzo Alfieri, country head JP Morgan AM e Giuliano D’Acunti, responsabile commerciale Invesco.