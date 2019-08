Consulenti finanziari, IWBank cresce nel nord est

Prosegue il potenziamento della rete dei consulenti finanziari di IWBank Private Investments con una nuova e importante tappa in Friuli-Venezia Giulia che vede l’ingresso di Paolo Beltrame, già responsabile crediti della Banca Popolare di Cividale.

“Il reclutamento di un profilo di spessore come quello di Paolo Beltrame, con una pluridecennale esperienza maturata in un istituto di credito profondamente radicato all’interno del proprio territorio di riferimento, conferma ancora una volta la forza attrattiva del nostro modello di business nei confronti di professionisti del canale bancario dall’elevato standing” – ha commentato Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers di IWBank Private Investments.

“Questo importante inserimento avviene in un’area con forti potenzialità e sempre più strategica per la crescita della nostra Rete” – ha dichiarato Adriano Modesti, Branch Manager, Responsabile dei Consulenti Finanziari della Banca attivi in Friuli-Venezia Giulia.