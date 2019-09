Consulenti finanziari: Deutsche bank inaugura due nuovi sedi

Novità in casa Deutsche Bank. La rete dei consulenti finanziari del Gruppo ha annunciato l’apertura di 2 nuove sedi in pochi giorni: un nuovo ufficio a Rimini (nella foto) e un flagship store a Genova.

La prima apertura è prevista per oggi, con l’inaugurazione alle ore 18.00 dell’ufficio di Rimini in Via Flaminia, 57, un nuovo importante presidio per il team della Romagna guidato dall’Area Manager Roberto Gasperoni. Alla sede di Via Flaminia faranno capo 17 consulenti finanziari e faranno riferimento molti altri professionisti provenienti dall’Emilia-Romagna, regione in cui la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su oltre 100 consulenti, masse gestite per più di 1.500 mln di euro e circa 12.000 clienti.

L’Area Nord Ovest guidata da Fabrizio Allasia si rafforza in Liguria con l’inaugurazione del nuovo Flagship Store di Via Cesarea, 87 a Genova prevista per mercoledì 25 settembre alle ore 18.30. La nuova sede sarà un polo innovativo, cui faranno capo da subito 34 consulenti finanziari e diventerà punto di riferimento per molti altri professionisti provenienti oltre che dall’area metropolitana in generale della Liguria, regione in cui la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su 60 consulenti, masse gestite per oltre 600 mln di euro e 6.500 clienti

“L’apertura delle nuove sedi rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della nostra rete di consulenti finanziari, che punta ad essere la migliore, la più qualificata e performante e che negli ultimi mesi sta dimostrando di essere una delle più attrattive del settore” – ha commentato Silvio Ruggiu, head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia. “I nuovi spazi, funzionali e accoglienti, rappresenteranno un presidio fisico ideale per i nostri consulenti e per i loro clienti, nel quale creare valore e consolidare una relazione di fiducia reciproca, per tutelare e far crescere nel tempo il patrimonio personale, familiare e aziendale dei clienti.”

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare su circa 1200 consulenti finanziari sul territorio nazionale con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi.