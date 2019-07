Consulenti finanziari: Azimut si rafforza nel Nord Est

Novità per Azimut Capital Management SGR, società del Gruppo Azimut a cui fanno capo 1.800 consulenti finanziari in Italia, si rafforza in Triveneto.

La macro area 3 che comprende Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, tra i territori più importanti per la crescita delle attività di consulenza della Rete Azimut in Italia, è ora coordinata da Paolo Zola che diventa managing director di Area di Azimut Capital Management.

“Sono onorato di questa nomina e di poter mettere a disposizione le esperienze maturate in questi anni in Azimut che nel tempo ha saputo mantenere saldi valori quali meritocrazia e professionalità alla base del successo di ognuno. Sono rimasto colpito dal patrimonio di competenze e dalle qualità umane dei colleghi e insieme sono sicuro che sapremo attrarre tanti nuovi professionisti desiderosi di lavorare in un mondo libero e indipendente” ha precisato Paolo Zola.

Paolo Zola, 44 anni, è cresciuto professionalmente nel Gruppo Azimut dove è entrato nel 2000 come consulente finanziario per ricoprire poi nel tempo ruoli di responsabilità crescenti fino all’attuale carica di Managing Director di Rete.

Con il supporto degli area manager Alessandro Azzini, Giuseppe Beltramin e Giuliano Calin e dei responsabili wealth management Luca Bonifazi ed Enrico Canazza, Paolo Zola coordina oltre 230 consulenti finanziari che gestiscono i patrimoni di quasi 27 mila famiglie e aziende sul territorio.

L’obiettivo di Zola è quello di far crescere le attività gestite nella macro area anche attraverso il reclutamento di professionisti e tra gli ultimi ingressi, che rispondono direttamente all’area manager Giuseppe Beltramin e operano a Treviso e provincia, si segnalano: Nicola Danieletto e Andrea Calligaris, entrambi provenienti da Fideuram con alle spalle una lunga carriera professionale in istituti bancari, e Stefano Cafaro che dopo 13 anni ha lasciato Intesa Sanpaolo Private Banking.