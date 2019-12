Consulenti finanziari: Azimut, raccolta netta in novembre positiva per 292 milioni

Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di novembre 2019 una raccolta netta positiva per ca. € 292 milioni, raggiungendo così ca. € 4,3 miliardi da inizio anno.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine novembre a € 58,4 miliardi, di cui 45 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Inoltre, il gruppo Azimut ha reso noto di avere ricevuto dall’autorità di vigilanza lussemburghese, l’approvazione per la nuova metodologia di calcolo delle commissioni variabili (“performance fees”) sui fondi lussemburghesi, in linea con quanto indicato dai principi Iosco.

Il nuovo metodo entrerà in vigore gradualmente dal 01/01/2020 sui fondi comuni lussemburghesi del Gruppo, e come già annunciato si baserà su un calcolo annuale a benchmark più uno spread collegato alle diverse categorie di prodotto.