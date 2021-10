Consulenti finanziari, 9 contesti dove incontrare nuovi clienti

Avere contatti con uomini e donne facoltosi, inutile girarci intorno, è un grande vantaggio per i consulenti finanziari.

D’altro canto, più grande è il patrimonio, più potrà aiutare il supporto di una figura in grado di metterlo a frutto.

Come incontrare più persone con queste caratteristiche? Bryce Sanders, autore del libro “Ammaliare l’investitore facoltoso” (“Captivating the Wealthy Investor”), ha fornito una lista di 10 diversi contesti che potrebbe essere utile frequentare per incrementare le chance di incontro con le “persone giuste”.

Consulenti finanziari, dove conoscere nuovi clienti

“Molti consulenti pensano che i luoghi ovvi per mescolarsi con gli individui High net worth abbiano alte barriere finanziarie d’ingresso o, in caso contrario, che siano invasi da consulenti finanziari. Non è così”, ha affermato Sanders.