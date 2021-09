Consulente finanziario, robo advisor, fai da te: come fare la scelta più appropriata

La consulenza agli investimenti può assumere molte sembianze diverse, da quella più, evoluta, personalizzata (e costosa) condotta da un consulente finanziario a quella più standardizzata degli algoritmi fornita dai robo advisor. Al termine dello spettro c’è anche l’investimento fai da te, essere i consulenti di se stessi – con tutta la responsabilità di “vincere o perdere” con la propria testa.

Consulente finanziario, robo advisor, fai da te: come scegliere

In linea generale, quale potrebbe essere la scelta più conveniente? Dipende dalle situazioni: la testata specializzata in finanza personale GoBankingRates ha fornito alcune linee guida in merito.