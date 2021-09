Comprare casa: quanto costa un trilocale? Le dieci città più care

Il trilocale è la tipologia di casa più cercata dalle persone per l’acquisto, ma quali sono le città più costose d’Italia per comprarne uno e quanto costa un trilocale mediamente nelle varie città italiane?

Casa.it ha analizzato i prezzi di vendita medi degli appartamenti con tre locali nei capoluoghi di provincia italiani nei primi 8 mesi del 2021 e ha stilato la classifica delle dieci città più costose d’Italia:

Milano Bolzano Firenze Roma Bologna Trento Rimini Verona Massa Venezia

Trilocale: la classifica nel dettaglio

La città più costosa per acquistare un trilocale è Milano, dove, per comprare un appartamento di tre locali il costo medio è di 442.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 4.477 euro.

Al secondo posto in classifica, Bolzano con un costo medio di 361.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 3.833 euro. Segue sul podio Firenze con un costo medio di 277.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 3.985 euro.

Al quarto posto troviamo Roma, con un costo medio di 269.000 euro per un appartamento con tre locali per 3.029 euro al metro quadro in media.

Bologna si posiziona quinta con un costo medio di 240.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 2.942 euro.

Per comprare un trilocale a Trento, invece, che è al sesto posto, in media è necessario spendere 234.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.738 euro.

La settima posizione viene occupata da Rimini con una spesa media di 228.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 2.528 euro.

All’ottavo posto Verona dove per comprare un trilocale è necessario mediamente un budget di 224.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.386 euro.

Massa si posiziona al nono posto, con un costo medio di 217.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 3.014 euro.

Al decimo posto si posiziona Venezia, dove un appartamento di tre locali costa in media 217.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 2.754 euro.