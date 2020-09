Comprare casa in Italia, quante annualità di stipendio servono

Pesa sempre di più l’acquisto della prima casa sul bilancio delle famiglie italiane. Secondo gli ultimi dati diffusi da Tecnocasa, a livello nazionale sono necessarie 6,6 annualità di stipendio per comprare casa: 0,4 in più di quante ne servivano l’anno scorso.

Milano si conferma ancora una volta la città dove occorrono più annualità, 11,1 seguita da Roma che scivola al secondo posto, con 9,3 annualità.

Milano, la città più cara. Palermo, fanalino di coda

Il rialzo costante dei prezzi a Milano, con tassi di crescita superiori alla media la pone in cima alle città più costose d’Italia. Al terzo posto Firenze con 9 annualità.

Sul fronte opposto, la città dove servono meno annualità di stipendio è Palermo (3,6).

Effettuando un confronto a distanza di dieci anni, si evince che a livello nazionale il trend è tuttavia al ribasso: si è passati dalle 9,0 annualità nel 2009 alle 6,6 del 2019.

In questo lasso temporale per comprare casa a Roma occorrono 4,3 annualità in meno, a Milano 1,4 annualità in meno.

Bologna (-1,1) è la città in cui, nell’orizzonte temporale considerato, il numero di annualità necessario è diminuito meno.