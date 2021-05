Come risparmiare: cinque passi per avere un tesoretto

La lezione principale che abbiamo tratto dalla pandemia Covid è che avere un salvagente a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà è fondamentale. Come apparso in un post dell’emittente Cnbc, ci sono cinque step da poter attuare per risparmiare e creare un fondo di emergenza a cui attingere nei giorni di pioggia per chi è proprio alle prime armi.

Risparmiare: i 5 punti da tenere in condirazione:

Taglia le spese mensile

Il primo ovvio consiglio da dare per chi vuole risparmiare è verificare le spese mensili e tagliare dove si può. Praticamente si potranno prendere tutte le bollette che paghiamo mensilmente e vedere dove poter tagliare. Un esempio? Pagate una bolletta unica per telefono e internet? Chiedete al gestore se c’è un’offerta migliore a cui accedere o in alternativa, cambiare gestore. E’ bene prendersi del tempo per fare queste ricerche perché anche pochi euro risparmiati mensilmente son una bella cifra poi a fine anno.

Occhio alle carte di credito per risparmiare

A meno che tu no sia un imprenditore, avere due o più carte di credito in famiglia è inutile e dispendioso. Tenere un conto ha delle spese che annualmente presentano il conto. E’ bene quindi capire se vale la pensa avere due conti.

Vendi quello che non usi

Una camicia nuova e mai messa, la bici per il figlio diventato grande…quante cose abbiamo in casa che non usiamo e che magari possono servire a qualcun altro? Il consiglio è metterle in vendita su siti appositi o portarle al classico mercatino dell’usato sotto casa e ricavarci così qualcosa.

Trova un lavoretto

Questo è il consiglio per chi ha un a passione o un talento e voglia arrotondare senza grandi pretese. Si vendono in tal caso le proprie abilità e capacità.

Metti i tuoi soldi in un posto sicuro

Un fondo pensione, un’assicurazione sulla vita, dove vogliamo investire i nostri soldi è a nostra scelta ma certo affidarsi ad un esperto specie per chi no è avvezzo a tali strumenti è la scelta vincente.