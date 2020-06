Come migliorare la consulenza finanziaria nell’UE

I risparmiatori in Europa sono troppo spesso esposti a consulenze finanziarie “non adeguate”, con risultati devastanti per le persone coinvolte. È questa l’opinione di BEUC – L’Organizzazione Europea dei Consumatori, organizzazione no profit con sede a Bruxelles, il cui scopo è quello di rappresentare i suoi membri e diffondere la voce e gli interessi dei consumatori europei nei processi decisionali delle Istituzioni dell’Unione Europea.

E che nella campagna The price of bad advice – “Il prezzo dei cattivi consigli”, iniziata nel 2018 e che proseguirà fino a fine 2020, analizza maggiori scandali finanziari e le loro conseguenze sui cittadini.

“Per assicurare che la consulenza finanziaria offerta ai clienti risponda alle loro esigenze il pagamento delle commissioni dovrebbe essere vietato sui prodotti d’investimento e sui prodotti finanziari complessi in tutta Europa” spiega BEUC, secondo cui elargire tali compensi ai consulenti significa che:

I consulenti sono più incentivati a vendere prodotti , piuttosto che a offrire una consulenza adeguata al risparmiatore; I prodotti sono raccomandati ai clienti non in base alla loro bontà, ma in base a quelli che generano la commissione più elevata per il consulente I consulenti finanziari sono incoraggiati a distribuire ai risparmiatori prodotti di investimento a costo più elevato , che garantiscono una commissione più elevata I prodotti raccomandati dai consulenti finanziari p otrebbero essere limitati esclusivamente a quelli che garantiscono una commissione.