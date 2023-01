Come investire, i 10 consigli di Warren Buffett

Warren Buffett, 92 anni, è senza dubbio uno degli investitore più noti a Wall Street nonché uno degli uomini più ricchi al mondo. Secondo “Forbes”, il ceo di Berkshire Hathaway è al quinto posto nella classifica mondiale con un patrimonio netto di quasi 105 miliardi di dollari. Tra i vari consigli dispensati nella sua lunga vita da investitore, sempre sulla cresta dell’onda, l’Oracolo di Ohama ne ha condiviso dieci. Eccoli.

1. Non perdere soldi

Uno dei consigli più popolari di Buffett è il seguente:

“Regola n. 1: non perdere mai denaro. Regola n. 2: non dimenticare mai la regola n. 1”.

Se stai lavorando in perdita, è molto più difficile tornare da dove hai iniziato, figuriamoci guadagnare.

2. Ottieni un valore elevato a un prezzo basso

Nella lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway del 2008, Buffett ha condiviso un altro principio chiave:

“Il prezzo è ciò che paghi; il valore è ciò che ottieni”.

Perdere denaro può accadere quando paghi un prezzo che non corrisponde al valore che ottieni, ad esempio quando paghi interessi elevati sul debito della carta di credito o spendi per oggetti che userai raramente.

3. Adotta sane abitudini sul denaro



In un discorso del 2007 all’Università della Florida, Buffett ha detto:

“La maggior parte dei comportamenti è frutto dell’abitudine e talvolta è difficile cambiare”. Lavora sulla costruzione di abitudini positive per il denaro e elimina quelle che danneggiano il tuo portafoglio.

4. Evita il debito

Buffett ha costruito la sua ricchezza facendo in modo che gli interessi lavorassero per lui, invece di lavorare per pagare gli interessi, come fanno molti americani.

“Non hai davvero bisogno di fare leva in questo mondo. Se sei intelligente, guadagnerai un sacco di soldi senza prendere denaro in prestito.”

5. Tieni i contanti a portata di mano

Un’altra regola che, secondo Buffett, non bisogna mai dimenticare è tenere sempre a portata di mano le riserve di liquidità. Un principio che vale tutti: aziende e individui.

“Quando arrivano le bollette, solo il contante ha valore. Non uscire mai di casa senza.”

6. Investi su te stesso

“Investi quanto più possibile in te stesso. Sei di gran lunga la tua più grande risorsa” ha spiegato tempo fa Buffet in un’intervista alla CNBC, aggiungendo:

“Tutto ciò che fai per migliorare i tuoi talenti e renderti più prezioso verrà ripagato dieci volte tanto”.

E a differenza di altri beni e investimenti, quello su se stessi “nessuno può tassarlo, tanto meno rubarlo”.

7. Migliora le conoscenze sulla gestione finanziaria

Una parte dell’investimento in se stessi dovrebbe essere focalizzato sulla conoscenza della gestione del denaro. In qualità di investitore di lungo corso, gran parte del lavoro di Buffett si è concentrato nel limitare l’esposizione e minimizzare il rischio. Buffett in un’intervista a “Forbes” ha dichiarato:

“Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo”.

8. Investi in un fondo indicizzato a basso costo

Mentre gran parte della saggezza e dei consigli di Buffett rasenta il filosofico, l’oracolo di Omaha ha spesso fornito alcuni suggerimenti che quasi tutti possono applicare. Ad esempio, Buffett esorta l’investitore medio ad acquistare fondi indicizzati. Buffett ha scritto nella sua lettera del 2013 agli azionisti di Berkshire Hathaway:

“Metti il 10% della liquidità in titoli di stato a breve termine e il 90% in un fondo indicizzato S&P 500 a bassissimo costo”.

9. Comprendi il business

Buffett non mette soldi in qualcosa che non comprende. “Devi imparare a valorizzare le aziende e conoscere quelle che rientrano nella tua cerchia di competenza e quelle che sono al di fuori”. E’ fondamentale per gli investitori essere in grado di valutare con fiducia le aziende che detengono.

“Investire in modo intelligente non è complesso, anche se questo è ben lungi dal dire che è facile (…) Ciò di cui un investitore ha bisogno è la capacità di valutare correttamente le imprese selezionate. Devi imparare a valorizzare le imprese e conoscere quelle che rientrano nella tua cerchia di competenza e quelle che sono all’esterno”.

10. Considera il denaro come un gioco a lungo termine

Se c’è tuttavia una aspetto che caratterizza gli investimenti di Buffett è quello di investire con un orizzonte lungo. Anzi lunghissimo. Per questa ragione è alla ricerca di aziende che continueranno ad avere un vantaggio competitivo per decenni, non solo in questo momento.