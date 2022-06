Cingolani: Italia senza gas russo dall’inverno 2024

Continua il piano dell’Italia per liberarsi dal gas russo. A fornire una data è il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che nel corso del festival Green&Blue ha affermato che ci vorranno un paio di anni per affrancarsi completamente dal gas del Cremlino.

Nel secondo semestre del 2024, nell’inverno 2024-2025, dovremmo essere in grado di poter dire non prendiamo gas dalla Russia”, ha detto il ministro, ricordando che sono stati firmati “accordi con sei stati africani” per un quantitativo di 25 miliardi di metri cubi per “rimpiazzare i 29-30 russi”. “La curva delle nuove forniture” partirà “qualche miliardo” di metri cubi quest’anno – ha sottolineato Cingolani – per arrivare a 18 miliardi l’anno prossimo ed a circa 25 miliardi dal 2024. “Saremo indipendenti dalla fornitura russa nell’arco di 30 mesi mantenendo la rotta di decarbonizzazione al 55%”, ha affermato il titolare del MITE. Cingolani ha infatti ricordato che le indicazioni del G7 di Berlino sono quelle di “accelerare lo sforzo per la decarbonizzazione” ed accrescere la quota delle rinnovabili, con l’imperativo di “togliersi dai piedi il carbone” e di sostituirlo con il gas da subito.

Gas russo, il piano REPowerUe

Porre fine alla dipendenza dell’UE dai combustibili fossili della Russia, che sono usati come arma economica e politica e costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all’anno, e affrontare la crisi climatica: sono questi i target fissati dalla Commissione europea con il piano REPoweUe, le cui misure possono aiutare a realizzare questa ambizione attraverso il risparmio energetico, la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e una più rapida diffusione delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili nelle case, nell’industria e nella generazione di energia elettrica.

La Commissione propone di aumentare dal 40% al 45% l’obiettivo principale per il 2030 per le rinnovabili nell’ambito del pacchetto “Pronti per il 55%”. Questa maggiore ambizione generale getterà le basi per altre iniziative, tra cui: