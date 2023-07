Cina pronta a sostenere l’economia con nuovi stimoli

La situazione economica in Cina è un argomento di grande interesse a livello globale. In molti settori, le misure di sostegno messe in atto dal governo cinese hanno contribuito a stimolare la ripresa economica dopo la recente crisi. Parallelamente a ciò, i produttori di automobili cinesi stanno mostrando sempre più interesse nel mercato europeo, cercando di espandere la loro presenza a livello internazionale.

La Cina prepara nuove misure di sostegno

Il governo cinese ha adottato una serie di misure di sostegno volte ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia COVID-19. Nel settore immobiliare, ad esempio, sono stati introdotti incentivi fiscali per favorire la vendita di immobili e promuovere gli investimenti nel settore. La Cina sta inoltre pianificando di ridurre ulteriormente i contributi sociali aziendali per incoraggiare la nascita di nuove imprese nel settore edile. Queste misure di sostegno stanno aiutando l’industria immobiliare cinese a superare l’incertezza e la contrazione causate dalla crisi.

È interessante notare come la situazione economica in Cina abbia riscontrato un interesse significativo nei mercati globali. Anche il settore azionario cinese ha subito numerosi cali ultimamente dovuti dalle cattive condizioni economiche nel paese. Tuttavia, recenti segnali di ottimismo hanno iniziato ad emergere, grazie all’aumento delle vendite al dettaglio e al miglioramento della domanda interna. Questo è un chiaro indicatore che il settore immobiliare è in ripresa e che la strategia di sostentamento sta funzionando.

I produttori di auto cinesi puntano al mercato Europeo

Un altro settore di punta nell’economia cinese che sta richiamando sempre più l’attenzione è quello dell’automotive e dei veicoli elettrici (EV). Molti produttori cinesi si stanno muovendo verso il mercato europeo per espandere la loro presenza internazionale. L’industria automobilistica cinese ha fatto enorme progressi negli ultimi anni, anticipando e superando in alcuni casi le politiche restrittive implementate in molte nazioni europee.

Secondo gli esperti, i produttori cinesi potrebbero avere un valore ATS sorprendentemente positivo a causa delle loro impressionanti doti specialistiche in ambito tecnologico per i veicoli elettrici. SAIC Motor, ad esempio, ha manifestato l’intenzione di allargare la propria catena di produzione aprendo fabbriche sia in Europa che in Sud America. Questo è solo un esempio di come i produttori automobilistici cinesi stiano scommettendo sulla conquista del mercato europeo, spingendo sempre di più l’innovazione tecnologica e ampliando la loro base di produzione.

I produttore cinesi puntano di raddoppiare le proprie quote di mercato in Europa entro il 2030, raggiungendo il 30%.

Aumento massiccio delle esportazioni in Russia

Inoltre, le case automobilistiche cinesi hanno esportato più veicoli all’ingrosso in Russia che altrove nei primi cinque mesi di quest’anno, colmando il vuoto lasciato dai produttori globali che sono usciti dal mercato a causa dell’invasione dell’Ucraina.

La Cina ha esportato circa 287.000 veicoli finiti in Russia da gennaio a maggio, quasi il doppio rispetto alla successiva destinazione più alta e principale dello scorso anno, il Messico, che ne ha ricevuti 159.000, secondo i dati doganali rilasciati martedì dall’Associazione cinese dei produttori di automobili.

La Cina ha esportato circa 162.000 veicoli in Russia in tutto il 2022.

La situazione economica in Cina può essere considerata un barometro di come i produttori del paese siano in espansione, pronti a cogliere opportunità di mercato e guidare lo sviluppo tecnologico in diverse industrie, come l’immobiliare e automotive. Le misure di sostegno stabilite dal governo cinese e l’interesse crescente dei produttori di automobili verso i mercati internazionali stanno creando un’opportunità importante per la crescita e la creazione di valore, rivoluzionando i mercati economiche a livello globale. Questa dinamica in continua evoluzione sicuramente merita attenzione su larga scala.