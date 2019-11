Cina: misure di stimolo inferiori e inefficaci rispetto a dieci anni fa

Deludono i dati commerciali che arrivano dalla Cina a metà ottobre con le importazioni che calano molto più delle esportazioni, mentre per contro, è nettamente aumentata l’eccedenza commerciale. Finora il governo cinese ha applicato le misure di stimolo prevalentemente in modo selettivo e relativamente cauto.

Il deleveraging, la riduzione dell’eccessiva crescita del credito degli anni passati e la prevenzione di nuove bolle all’interno del sistema finanziario sembrano rimanere una priorità nonostante la guerra commerciale e il rallentamento dell’economia. Inoltre, la ripetizione delle misure del 2008/2009 o del 2016 contrasterebbe nuovamente la prevista ristrutturazione dell’economia. Le opportunità di Pechino per stimolare l’economia non sono affatto esaurite afferma il team Mercati Emergenti di Raiffeisen Capital Management.

Ma le misure di stimolo del Governo cinese non sono efficaci quanto in passato affermano gli analisti, anzi sono inferiori a 10 anni fa e più difficili da implementare di allora. Gli analisti mettono in luce come l’attività edilizia diminuisce nonostante un mercato immobiliare solido.