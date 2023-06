Cina in bilico. Per Goldman Sachs le sono prospettive incerte

La Cina, la seconda economia più grande del mondo, sta affrontando sfide economiche significative secondo le ultime previsioni di Goldman Sachs. La banca d’investimento ha recentemente rivisto al ribasso le sue stime di crescita economica per il paese a causa di una flessione nel settore immobiliare e della debole domanda interna.

Secondo il rapporto pubblicato da Goldman Sachs, la crescita economica della Cina dovrebbe rallentare a causa di un calo nel settore immobiliare. L’attuale freno nel mercato immobiliare ha portato ad una riduzione degli investimenti e ad una diminuzione della domanda di materiali da costruzione, influenzando negativamente l’industria manifatturiera cinese. Di conseguenza, Goldman Sachs ha ridotto la sua previsione di crescita economica per il 2023 dal 5,8% al 5,5%.

Calo dell’immobiliare, espansione dei servizi in Cina

La flessione nel settore immobiliare è stata una delle principali preoccupazioni per la Cina. Il governo cinese ha adottato una serie di misure per controllare l’eccessivo indebitamento nel settore immobiliare e per frenare la speculazione. Queste politiche restrittive hanno portato ad una contrazione degli investimenti immobiliari e a una riduzione della fiducia dei consumatori. Di conseguenza, le imprese che operano nel settore immobiliare hanno ridotto la produzione e gli investimenti, contribuendo al rallentamento economico.

Tuttavia, nonostante le sfide attuali, la Cina continua a fare progressi nel suo processo di transizione verso una crescita economica guidata dai consumatori e basata sui servizi. Il settore dei servizi è in espansione e la domanda interna è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nell’economia cinese. Goldman Sachs ha sottolineato che i settori come la tecnologia, la sanità e l’istruzione potrebbero essere fonti di crescita in futuro.

Investimenti in settori ad alto valore

Inoltre, la Cina sta cercando di diversificare la sua economia attraverso l’innovazione tecnologica e l’investimento in settori ad alto valore aggiunto. Il paese sta facendo progressi significativi nell’ambito della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di diventare un leader globale in questi settori. Questi sforzi potrebbero portare a nuove opportunità di crescita economica per la Cina nel lungo termine.

È importante notare che le prospettive economiche della Cina sono influenzate non solo dai fattori interni, ma anche da quelli esterni. Attualmente, la Cina sta affrontando tensioni commerciali con gli Stati Uniti e altre nazioni, che potrebbero avere un impatto sulla sua economia. Le politiche commerciali protezionistiche e le restrizioni sugli investimenti potrebbero ridurre le opportunità di crescita per la Cina e creare incertezza economica.

Analisi del mercato del petrolio

I tagli alle previsioni per la crescita del prodotto interno lordo della Cina nel 2023 hanno mostrato che la ripresa post-Covid nella seconda economia mondiale stava vacillando. È ampiamente previsto che la Cina taglierà i suoi tassi di prestito di riferimento martedì dopo una riduzione simile dei prestiti a medio termine la scorsa settimana per sostenere una traballante ripresa economica.

Quest’anno la Cina lancerà più stimoli per la sua economia in rallentamento, ma la preoccupazione per il debito e la fuga di capitali manterrà le misure mirate ai consumatori e ai settori privati.

Il mercato petrolifero ha reagito a tali dichiarazioni, con il Brent che è sceso dello 0,8%, a 76,00 dollari al barile.