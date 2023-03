Chi sono i banchieri più pagati? Ecco i loro stipendi

Andrea Orcel, ceo di Unicredit, è tra i primi cinque banchieri più pagati al mondo. La classifica è stata stilata sulla base dei dati finanziari relativi alla total compensation massima dei manager delle principali banche internazionali.

Orcel si piazza al quinto posto della graduatoria, con un compenso totale di 9,75 milioni di euro. Tuttavia, con la nuova politica di remunerazione adottata da Unicredit, il ceo potrebbe arrivare a incassare la cifra massima di 9,75 milioni di euro, comprensivi di una quota fissa di 3,25 milioni di euro e una quota variabile che premia i risultati superiori rispetto agli obiettivi.

La nuova politica di remunerazione di Unicredit prevede, infatti, obiettivi finanziari extra performance, come ricavi sopra i 19,9 miliardi, un utile di oltre 5,5 miliardi, un cost income sotto il 45,9% e più di 180 punti base di generazione organica di capitale.

La classifica dei banchieri più pagati

Al primo posto della classifica si piazza Ralph Hamers, ceo di Ubs, con un compenso totale di 17,5 milioni di euro. Al secondo posto, invece, troviamo Ana Botin, presidente del Banco Santander, con 12,9 milioni di euro. Al terzo posto figura Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, ceo di Barclays, con un compenso totale di 11 milioni di euro. Al quarto posto, infine, si trova Christian Sewing di Deutsche Bank, con un compenso totale di 9,9 milioni di euro.

In ogni caso, la retribuzione dei banchieri resta un tema molto discusso, soprattutto in un momento di crisi economica come quello attuale. Tuttavia, per le grandi banche internazionali, l’attrazione e la fiducia dei top manager rimane un fattore fondamentale per mantenere la loro posizione sul mercato globale.