Unicredit, aumento di stipendio per il ceo. Ecco quanto guadagna Orcel

Tira una brutta aria nel board di UniCredit. E’ notizia delle ultime ore le dimissioni del capo del comitato per le remunerazioni della banca a seguito di accuse infondate di fuga di notizie dal consiglio di amministrazione. Il tutto a poche settimane dalla proposta di un nuovo pacchetto retributivo per l’amministratore delegato Andrea Orcel, sollevando interrogativi sulla governance aziendale della banca italiana.

UniCredit: si dimette Gadhia

Jayne-Anne Gadhia, l’ex amministratore delegato della banca britannica Virgin Money, entrata nel consiglio di amministrazione di UniCredit nel 2021, ha rassegnato le sue dimissioni da amministratore non esecutivo. Gadhia sarebbe stata intervistata dal presidente Pier Carlo Padoan e dal responsabile legale del gruppo Gianpaolo Alessandro, come parte dell’indagine sulla fonte di una serie di notizie pubblicate dai media, tra cui il “Financial Times”. Mentre la banca alla fine ha ritirato le accuse, Gadhia ha ritenuto che la sua posizione fosse diventata insostenibile e ha deciso di dimettersi per una questione di principio, anche se rimane nella banca come consulente senior.

In qualità di presidente del comitato per le remunerazioni, Gadhia aveva il compito di supervisionare le retribuzioni dei dirigenti e di cercare il sostegno degli investitori in vista dell’assemblea annuale del gruppo che si terrà il 31 marzo.

Secondo il quotidiano britannico, la Banca Centrale Europea probabilmente effettuerà un colloquio con Gadhia. Si tratta spesso di una prassi standard dopo l’uscita di un membro del consiglio di amministrazione, che consente alla banca centrale di raccogliere informazioni per la sua supervisione generale di una banca. È particolarmente probabile che Gadhia lasci improvvisamente prima della fine del suo mandato triennale.

UniCredit ha dichiarato in un comunicato che dopo una serie di fughe di notizie “dannose”, il consiglio di amministrazione ha “condotto un’approfondita verifica interna”. L’audit “è stato inconcludente, ma il consiglio ha ben chiari i propri doveri e obblighi fiduciari”. La banca ha aggiunto che il consiglio di amministrazione “ha intrapreso azioni chiare e ha ulteriormente rafforzato le sue già solide politiche per garantire la corretta gestione delle informazioni riservate, al fine di sostenere i più alti standard di corporate governance in tutta la banca”.

Quanto guadagna Orcel

L’inchiesta sulla fuga di notizie in UniCredit è l’ultima controversia che ha investito la banca milanese dall’arrivo di Orcel. L’amministratore delegato ha suscitato polemiche per il suo fermo rifiuto di subire grosse perdite per uscire rapidamente dalla Russia e, secondo quanto riferito, ha dicusso con i politici dopo che l’acquisizione del Monte dei Paschi di Siena, di proprietà dello Stato, è saltata all’ultimo minuto.

Orcel è stato anche al centro delle cronache per la sua lunga disputa legale con Ana Botín, presidente di Santander, per il ritiro dell’offerta di nominarlo amministratore delegato nel 2019. All’inizio del mese un tribunale di Madrid ha accolto la sua causa e gli ha riconosciuto un risarcimento di 43,5 milioni di euro.

Il consiglio di amministrazione di UniCredit ha ordinato l’indagine in seguito a diversi articoli riguardanti la banca, tra cui uno che parlava di uno scontro con la Bce per la sua incapacità di tagliare i legami con la Russia e di una generosa politica di restituzione di liquidità agli azionisti. Un altro articolo ha rivelato che la banca stava cercando di offrire a Orcel un pacchetto retributivo maggiore per riflettere i miglioramenti delle prestazioni.

Pare che il consiglio di amministrazione proponga un aumento del 20-30% dello stipendio di Orcel, alla luce dei risultati ottenuti dalla banca nel 2022.

La banca pubblicherà il primo marzo la sua politica di remunerazione, che potrebbe includere un aumento dello stipendio di Orcel dagli attuali 7,5 milioni a oltre 10 milioni. Da quando Orcel è entrato a far parte del consiglio di amministrazione nell’aprile del 2021, UniCredit è stata una delle banche con le migliori performance in Europa e le sue azioni sono più che raddoppiate. L’utile annuale è salito del 48% a 5,2 miliardi di euro nel 2022 e ha annunciato l’intenzione di restituire agli azionisti almeno 5,25 miliardi di euro quest’anno, nell’ambito dell’obiettivo di restituire 16 miliardi di euro entro il 2024.

La banca ha dichiarato che le ragioni della partenza di Gadhia sono state “chiaramente esposte” in un comunicato del 10 febbraio. In quell’occasione, UniCredit aveva dichiarato che Gadhia aveva deciso di dimettersi “a causa di nuove iniziative professionali con un significativo impegno di tempo”, riferendosi alla sua nomina a gennaio come presidente di MoneyFarm. Gadhia è anche presidente del consiglio di amministrazione dell’HM Revenue & Customs nel Regno Unito. Una settimana dopo è stata sostituita a capo del comitato di remunerazione dal collega Jeffrey Alan Hedberg. Gadhia era anche membro del comitato di governance del consiglio.