Chi è Volodmymr Zelensky, da attore a presidente dell’Ucraina

Dal 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, è diventato un volto noto in tutto il mondo, leader di una nazione che resiste all’invasore. Un passato da attore e dal 2019 presidente dell’Ucraina: ma chi è Volodmymr Zelensky? Dalla carriera artistica all’entrata in politica, passando per la sfera privata di marito e padre di due figli, di seguito le tappe più importanti del suo passato. Un volto e un personaggio destinato ad entrare nei libri di storia.

Da attore a presidente dell’Ucraina

Nato a Kiev nel 1978 in una famiglia di origini ebraiche, dopo una laurea in giurisprudenza, Zelensky inizia la sua carriera di attore nel mondo del cinema e del teatro, che lo porta a fondare la sua propria casa di produzione, la Kvartal 95, che ha prodotto diversi film e cartoni animati. Tra queste anche la serie tv Il Servitore del Popolo in cui lui stesso interpreta un professore di liceo inaspettatamente eletto presidente dell’Ucraina.

Sull’onda del successo della serie televisiva, nel marzo 2018 alcuni dipendenti della sua casa di produzione costituiscono un partito politico con lo stesso nome dello show. Qualche mese dopo ecco che Zelensky annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali e balza subito in testa ai sondaggi, vincendo nel 2019 le elezioni contro il presidente uscente Petro Porosenko con il 73% dei consensi.

Una vittoria schiacciante, la sua, costruita in pochi mesi, grazie a una campagna elettorale in cui Zelensky si impone come un volto nuovo della politica, diverso da tutti i suoi predecessori, capace di trasformare l’Ucraina in una vera democrazia come buona parte della popolazione chiedeva.

E adesso guida il suo popolo a resistere militarmente all’invasione da parte di uno degli eserciti più forti e potenti del mondo.

Volodmymr Zelensky: la vita privata

Nel 2003 Zelensky sposa la sua ex compagna di liceo Olena Kijasko. La coppia ha due figli, Oleksandra, 18 anni, e Kyrylo, 9 anni. Dopo l’inizio del conflitto, Olena si nasconde con i figli in una località segreta ed è riuscita ad incontrare il marito una sola volta. È sempre molto attiva su Instagram dove conta più di 2 milioni di follower.

Un passato da architetto e scrittrice, oltre a essere una delle persone più influenti dell’Ucraina, la first lady è nota per le sua verve comica e dietro gli sketch del marito, quando ancora era un attore comico, ci sarebbe anche la sua firma.

In un’intervista a Vogue, che le dedicò la copertina nel 2019, dichiarò :