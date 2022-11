Chi è Gianluca Ferrero, il nuovo presidente della Juventus

Un vero e proprio tsunami è quello che si è consumato nella serata di ieri in casa Juventus, con le dimissioni di tutto il cda in blocco, guidato da Andrea Agnelli.

Dietro l’addio di massa l’’accusa di falso in bilancio nell’indagine chiamata Prisma aperta dalla procura di Torino e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre 2022). Nella stessa seduta, in cui è stata verbalizzata la decisione di dimettersi in blocco a Maurizio Scanavino è stato conferito l’incarico di direttore generale. Subito dopo Exor (la holding della famiglia Agnelli che controlla il club bianconero) ha indicato il nome del nuovo presidente, Gianluca Ferrero.

Gianluca Ferrero: chi è il nuovo presidente della Juventus

Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, nonché uomo – si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Exor – “con una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”.

Nato a Torino nel 1963, Ferrero si è laureato in Economia e Commercio nel 1988. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 1989 e iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 1995. È anche consulente del Giudice presso il medesimo Tribunale.

È presidente del Collegio Sindacale di Fincantieri S.p.A., Luigi Lavazza S.p.A, Biotronik S.p.A., Luigi Lavazza S.p.A. e Biotronik S.p.A. Italia S.p.A., Praxi Intellectual Property S.p.A., P. Fiduciaria S.r.l., Emilio Lavazza S.a.p.a., Gedi Gruppo Editoriale S.p.A.. Nuo S.p.A. e Lifenet S.r.l. Inoltre Ferrero ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding S.p.A.. È anche vice presidente del Consiglio di amministrazione di Banca del Piemonte e membro del Consiglio di amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. e Pygar S.r.l..

Exor rende noto che pubblicherà l’elenco completo dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione entro i tempi tempi previsti dalla legge.