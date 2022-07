“È proseguito nell’anno il piano di investimenti lungo le linee guida del piano strategico 2019-23 del Gruppo Mediobanca, con costante impegno nell’innovazione digitale, nella rete distributiva e nel modello di consulenza. L’innovazione digitale ha rafforzato in particolare il canale mobile: è stata completata nel mese di febbraio la migrazione della clientela nella nuova app di mobile banking, per offrire elevati standard di performance, migliorare l’esperienza di utilizzo e ampliare il perimetro di funzionalità e servizi. È proseguito inoltre l’arricchimento dei servizi digitali sulla monetica. Sono proseguiti anche quest’anno importanti interventi nella valorizzazione della rete distributiva, sia attraverso la rilocazione o la ristrutturazione delle filiali esistenti, sia attraverso alcune nuove aperture in piazze selezionate, favorendo il rafforzamento della rete commerciale – si legge nella nota, in cui si spiega inoltre come nel corso dell’anno sia stata inoltre potenziata la piattaforma di consulenza e l’attività di riqualificazione dei portafogli dei clienti, in ottica di protezione e diversificazione degli stessi, al fine di garantire la difesa dei risparmi della clientela anche in uno scenario di mercato complesso come quello che ha caratterizzato l’ultimo semestre”.