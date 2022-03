Che influenza hanno tassi di interesse più elevati sulle criptovalute

La Federal Reserve ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali negli Usa nel tentativo di contenere l’aumento dell’inflazione che ha raggiunto il loro punto più alto degli ultimi 40 anni (al 7% in gennaio). La decisione ha segnato il primo aumento di interesse in quattro anni. Due anni fa, all’inizio della pandemia globale, la banca centrale statunitense ha ridotto il tasso a quasi lo zero per cento per sostenere l’economia, che stava subendo pesanti sconvolgimenti e perdite.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas ha, ironia della sorte, alimentato l’inflazione, che dovrebbe crescere ulteriormente a causa della guerra in Ucraina.

Ora i tassi di interesse Usa vengono aumentati dallo 0,25% a un intervallo dello 0,25-0,50%. Ma non è finita qui. La banca centrale Usa ha in programma di aumentare il tasso di interesse al 2% entro la fine dell’anno. L’aumento dei tassi implica che la banca centrale sta aumentando il costo dei fondi in prestito, creando così una barriera aggiuntiva per la spesa e riducendo l’inflazione corrispondente.

Ma cosa significa questo per la criptovalute e come influirà sugli asset digitali

I mercati delle criptovalute hanno finora reagito positivamente alla decisione della Fed e i livelli di incertezza sono diminuiti mentre i prezzi si sono ripresi. In un’intervista, Joseph Orsini, direttore della ricerca presso Eaglebrook Advisors, ha dichiarato:

“I mercati hanno atteso con impazienza il percorso e il processo di normalizzazione della Fed ormai da mesi. Quello che stiamo vedendo è un rischio-rendimento positivo al rialzo”.

Secondo gli analisti, Bitcoin e altre risorse digitali sono in grado di rimanere resilienti in un contesto di tassi in aumento. Orsini ha fatto riferimento a una situazione simile in passato, quando il Bitcoin è riuscito a crescere del 2000% nel 2015 e nel 2016 nonostante l’ambiente caratterizzato da un aumento dei tassi di interesse.

Tuttavia, una preoccupazione maggiore per la crescita dei prezzi del Bitcoin rispetto ai rialzi dei tassi è il rallentamento economico generale, afferma Orsini.

“L’inflazione, i prezzi del gas e dei prodotti energetici sono ancora elevati e hanno il potenziale per ridurre la più ampia propensione per le attività più rischiose, e potrebbero quindi agire come un “vento sfavorevole per il Bitcoin”.

Nel frattempo, il popolare investitore di criptovalute, imprenditore e influencer Anthony Pompliano ha criticato la decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali.

Fed brining a water gun to an inflation war. — Pomp 🌪 (@APompliano) March 16, 2022

Secondo lui, gli investitori si aspettavano che la Fed combattesse l’inflazione con un bazooka, o tassi di interesse almeno due volte più alti di quelli offerti. Gli attuali cambiamenti sono invece solo un passo sulla strada per affrontare l’inflazione, ha affermato, aggiungendo: “Temo che non sarà affatto vicino a ciò di cui avremo bisogno”.

Nel frattempo, Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise Asset Management ha osservato che “i tassi in aumento sono come una coperta bagnata sulle criptovalute”. Secondo lui, questa decisione e i problemi di inflazione in corso potrebbero indurre gli investitori a cercare asset di investimento meno rischiosi rispetto alle valute digitali ancora altamente volatili.

Nonostante ciò, vede le tendenze e i fondamentali a lungo termine che supportano il prezzo del Bitcoin come “incredibilmente intatti”.