Chat GPT, 4 consigli per non farsi estorcere dati personali

Nonostante il Garante della Privacy abbia imposto il blocco temporaneo di Chat GPT in Italia, il tema dell’applicazione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sulla vita di tutti i giorni rimane di forte attualità. I dati dell’ultimo rapporto di Europol hanno però svelato il rovescio della medaglia dell’app più discussa degli ultimi mesi: Chat GPT agevola i truffatori nell’ideazione di frodi sempre più verosimili, rendendo più semplice e veloce la loro creazione. Questa evidenza è testimoniata anche dallo studio di Darktrace Research, società di cybersicurezza specializzata in intelligenza artificiale, secondo cui a gennaio e febbraio 2023, in corrispondenza con l’adozione diffusa di Chat GPT, a livello globale si è registrato un aumento del 135% di nuovi attacchi di social engineering, cioè tecniche utilizzate dagli hacker per ottenere informazioni personali tramite l’inganno.

“Uno degli esempi più evidenti di utilizzo errato dell’intelligenza artificiale è quello delle email di phishing: grazie a questa tecnologia, infatti, i testi delle e-mail fraudolente possono diventare impeccabili e professionali grazie alla rimozione automatica di errori ortografici o grammaticali. Questo ovviamente abbassa le barriere d’ingresso per i malintenzionati, che non hanno più bisogno di parlare o scrivere nella lingua madre dell’obiettivo, dando così loro la possibilità di rivolgersi ad un target sempre più vasto di vittime potenziali. Per questo è fondamentale un accesso diffuso alla cultura digitale di base, che permetta ai singoli di tutelare i propri interessi e difendersi, agevolando anche il lavoro delle Forze dell’Ordine” ha spiegato Kyle Ferdolage, Online Security Expert e Lead Trust & Safety Analyst della banca online N26.

Diffondere una buona cultura digitale di base è quindi lo strumento più efficace per aiutare le persone di tutte le età a prevenire e difendersi dai reati nel cyberspazio. A tal scopo, Kyle e il suo team di esperti di sicurezza online, ha elaborato 4 consigli utili per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori: