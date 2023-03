Certificazione Unica 2023: ecco quando sarà inviata

C’è tempo fino al 16 marzo 2023 per la consegna da parte dei datori di lavoro e sostituti di imposta della Certificazione Unica, il vecchio Cud, che certifica redditi percepiti, necessaria per preparare la dichiarazione dei redditi.

Certificazione Unica 2023: cos’è e a cosa serve

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2023 (Cu), per attestare:

redditi di lavoro dipendente e assimilati;

redditi di lavoro autonomo;

provvigioni;

redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Soggetti obbligati all’invio

Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2023. Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2023:

coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail;

soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia;

le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’Inps gestione Dipendenti Pubblici.

Come e quando si presenta

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Le novità della Certificazione Unica 2023

Tra le principali novità del modello troviamo: