Certificates Room: sfruttare effetto Step-Down e Airbag a vantaggio del proprio portafoglio

Certificates Room: sfruttare l’effetto Step-Down e Airbag a vantaggio del proprio portafoglio

Venerdì 29 gennaio alle ore 17.00 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Ospiti della puntata sarà Vincenzo Gallo, Responsabile Ufficio Studi di Certificati.

L’intera puntata sarà dedicata ad approfondire due opzioni molto utili dei Cash Collect, ovvero l’effetto Step Down e l’Airbag. Elementi che permettono di limitare ulteriormente rispetto ai normali Cash Collect l’impatto della volatilità sul portafoglio e di facilitare il rimborso del capitale investito anche nei casi in cui il mercato dovesse indebolirsi.

Il tutto come sempre con esempi pratici.