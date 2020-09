Certificates Room: scopri i segreti della sostenibilità con i certificati

Mancano pochi giorni all’evento Wall Street Italia dedicato al mondo degli investimenti ESG e dei certificati: iscriviti subito al seguente link.

Il webinar Certificates Room, frutto della collaborazione tra WSI, Certificati e Derivati e BNP Paribas si terrà martedì 29 settembre alle ore 17.30.

Temi trattati

Gli investimenti ESG rappresentano ormai un macro trend inarrestabile verso cui viaggiano enormi flussi di capitali sia da parte degli investitori istituzionali che privati.

Con gli esperti di Banca MPS capiremo le ragioni del successo di questo comparto e, grazie ad una ricerca proprietaria mostrata in anteprima nel webinar, fugheremo, una volta per tutte, qualsiasi dubbio sulla convenienza di questa scelta.

Una scelta d’investimento che risulta essere non solo etica, ma anche profittevole. Faremo poi uno step ulteriore con gli esperti di BNP Paribas e Certificati e Derivati illustrando come anche il mondo dei certificati abbia ormai abbracciato quello ESG e quali sono, nel contesto attuale di mercato, le migliori opportunità offerte dai certificati.

Ospiti e programma



Ospiti della puntata Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal, Paolo Ceccherini, Portafoglio Mananager at Banca Monte dei Paschi di Siena e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate e degli investimenti ESG:

• Investimenti ESG: perché quello ESG è un trend inarrestabile e i risultati della ricerca di Banca MPS e dell’Università di Siena sulla “Finanza sostenibile e processo di investimento”, a cura di Paolo Ceccherini;

• Memory Cash Collect su sottostanti ESG: che cosa sono e perché si inseriscono perfettamente nello scenario attuale di mercato, a cura di Luca Comunian e Michele Fanigliulo;

• Opportunità dal mondo Certificate: i certificati del momento, a cura di Pierpaolo Scandurra.