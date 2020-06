Certificates Room: ottimizza il portafoglio con i Certificate

Il 24 giugno alle 17.00 si terrà una puntata speciale di Certificates Room, il format ideato da Wall Street Italia appositamente per il mondo della consulenza finanziaria e pensato per guidare consulenti e investitori alla conoscenza e utilizzo dei Certificate. Questi strumenti finanziari innovativi infatti sono in grado di contribuire, in qualsiasi scenario di mercato, all’ottimizzazione del portafoglio d’investimento.

Ospiti della puntata Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal, Vincenzo Gallo, Responsabile dell’Ufficio Studi di Certificati e Derivati e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate:

• Le ragioni del successo dei Certificate: a cura di Michele Fanigliulo;

• Un certificate per ogni evenienza, come si è mosso il mercato dei Certificate nel primo semestre 2020: a cura di Pierpaolo Scandurra;

• L’impatto delle operazioni straordinarie sui Certificate: a cura di Vincenzo Gallo;

• Ottimizzazione del portafoglio d’investimento, come selezionare e utilizzare i Certificate: a cura di Pierpaolo Scandurra e Luca Comunian.

Per iscriversi al webinar visita il link. https://attendee.gotowebinar.com/register/243858892402684684