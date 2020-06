Certificates Room: ottimizza il portafoglio con i Certificate

Con gli esperti Pierpaolo Scandurra e Vincenzo Gallo impareremo a conoscere e sfruttare al meglio i certificati nel processo di ottimizzazione del portafoglio.

Il 24 giugno alle 17.00 si terrà una puntata speciale di Certificates Room, il format ideato da Wall Street Italia appositamente per il mondo della consulenza finanziaria e pensato per guidare consulenti e investitori alla conoscenza e utilizzo dei Certificate. Questi strumenti finanziari innovativi infatti sono in grado di contribuire, in qualsiasi scenario di mercato, all’ottimizzazione del portafoglio d’investimento.

Ospiti della puntata Pierpaolo Scandurra, Ceo di Certificati e Derivati e Direttore del Certificate Journal, Vincenzo Gallo, Responsabile dell’Ufficio Studi di Certificati e Derivati e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas. Moderatore: Michele Fanigliulo, Ufficio Studi Wall Street Italia.

Il Webinar sarà l’occasione per affrontare diverse tematiche sia educational che pratiche sul mondo dei Certificate:

Le ragioni del successo dei Certificate : a cura di Michele Fanigliulo;

: a cura di Michele Fanigliulo; Un certificate per ogni evenienza , come si è mosso il mercato dei Certificate nel primo semestre 2020: a cura di Pierpaolo Scandurra;

, come si è mosso il mercato dei Certificate nel primo semestre 2020: a cura di Pierpaolo Scandurra; L’impatto delle operazioni straordinarie sui Certificate : a cura di Vincenzo Gallo;

: a cura di Vincenzo Gallo; Ottimizzazione del portafoglio d’investimento, come selezionare e utilizzare i Certificate: a cura di Pierpaolo Scandurra e Luca Comunian.

Per iscriversi al webinar visita il link. https://attendee.gotowebinar.com/register/243858892402684684