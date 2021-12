Certificates Room: idee di investimento e strategie operative per il 2022

Lunedì 20 dicembre alle ore 13.00 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati.

Ospiti della puntata saranno Pietro Di Lorenzo, fondatore di Sostrader.it, e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas.

Gli esperti del settore illustreranno alcune idee di investimento per affrontare al meglio il 2022 e alcune strategie operative con i certificati, come valida alternativa all’investimento diretta sul mercato azionario. Il tutto come sempre con esempi pratici.