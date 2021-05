Certificates Room: costruire portafogli a cedola con i certificati, dalla teoria alla pratica

Torna la volatilità sui mercati. L’inflazione galoppante in America infatti spaventa gli operatori di Borsa che temono un possibile tapering o prima o dopo l’estate. Ad una inversione a V dell’economia infatti si sta affiancando anche un’inversione a V dell’inflazione. L’ultimo dato sull’IPC americano ha segnalato un aumento dei prezzi maggiori delle attese anche della componente core: quella che maggiormente influenza le scelte delle banche centrali. Si preannuncia dunque un’estate volatile.

La diretta sarà venerdì 21 maggio alle ore 17.30 al link.

A tal riguardo i certificati d’investimento si pongono come valida alternativa al mondo azionario e obbligazionario, grazie al pagamento di cedole periodiche e alla protezione condizionata del capitale. Come costruire portafogli a premi periodici con i certificati?

Ne parliamo con Pierpaolo Scandurra Ceo di Certificati e Derivati il quale ci mostrerà come strutturare un portafoglio a cedola sia da un punto di vista teorico che pratico.