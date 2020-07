Certificates Room: conoscere e utilizzare i Cash Collect in modo efficace

Giovedì 16 luglio alle 17.00 andrà in onda la nuova puntata di Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Ospiti della puntata saranno i due esperti di ALFA, Società di Consulenza Finanziaria: Andrea Plevna, Co-CEO e Claudia Iachella, consulente patrimoniale.

Tema della puntata saranno i Cash Collect. Con i consulenti di ALFA vedremo insieme sia gli aspetti più tecnici relativi al funzionamento e alle caratteristiche principali di questi prodotti, sia quelli più operativi. Vedremo infatti come utilizzare nella maniera più efficace questi prodotti, con best practices e portafogli modello. Save the date!