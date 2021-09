Certificates Room: come proteggere il portafoglio dall’inflazione con i certificati

Giovedì 9 settembre alle ore 17.30 torna l’appuntamento mensile con Certificates Room, format interamente dedicato al mondo dei certificati. Il Webinar sarà l’occasione per scoprire come l’aumento dell’inflazione può condizionare i mercati e i portafogli e individuare le migliori strategie con i certificati d’investimento.

L’inflazione rimane al centro dell’attenzione degli investitori e continua a influenzare i mercati finanziari, perché l’aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo sia negli Stati Uniti che in Europa potrebbe spingere le principali banche centrali a rivedere la propria politica monetaria. Secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di inflazione Usa si aggira al 5,4% su base annua, ovvero sui livelli più alti dal 2008, mentre in Eurozona l’inflazione è salita al 3% annuo, sui massimi in dieci anni. Inevitabile quindi l’interrogativo tra gli operatori sul tapering, ossia la riduzione degli acquisti di asset, e sulla possibile revisione della politica monetaria da parte della Federal Reserve, in primis, e della Banca centrale europea, in secundis.

In questo scenario, quali prospettive per gli investimenti? Come possono i certificati d’investimento aiutare a proteggere il portafoglio dall’incognita inflazione?

Lo scopriremo insieme ai nostri ospiti: Giovanni Cuniberti, docente a contratto Scuola di Economia e Management – Università di Torino e responsabile consulenza finanziaria fee only di Gamma Capital Markets, Giovanni Picone, senior analyst di Certificati e Derivati, e Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Business di BNP Paribas.

Moderatore: Leopoldo Gasbarro, direttore Wall Street Italia.

Il Webinar sarà l’occasione per affrontare le tematiche più calde, che potrebbero condizionare i mercati nei prossimi mesi, e approfondire diversi aspetti sia educational che pratici sul mondo dei Certificate:

Mercati finanziari : come la questione dell’inflazione può condizionare i mercati azionari e altri variabili da tenere sotto stretta osservazione, a cura di Giovanni Cuniberti;

: come la questione dell’inflazione può condizionare i mercati azionari e altri variabili da tenere sotto stretta osservazione, a cura di Giovanni Cuniberti; Certificati d’investimento: Giovanni Picone e Luca Comunian spiegheranno come selezionare e utilizzare i certificati per proteggere il portafoglio d’investimento da alcuni variabili, il tutto a partire dalle considerazioni fatte dal gestore.

Per iscriversi al webinar visita il link.