CDP: ecco il primo bond in dollari. Caratteristiche e finalità

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) debutta sul mercato dei capitali statunitense lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, ‘Yankee Bond’. Vediamo le caratteristiche e le finalità di questa emissione.

Domanda quasi 4 volte l’offerta da oltre 120 operatori

L’emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America che al di fuori, ha un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di dollari, una cedola annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni. Il prodotto ha registrato un significativo interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a circa 3,8 miliardi, è stata infatti superiore di quasi 4 volte l’offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori.

Il collocamento del bond in valuta statunitense ha visto una rilevante partecipazione di investitori americani, per oltre il 45% su una complessiva partecipazione di investitori esteri pari al 76%. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.

CDP entra nel mercato Usa: le motivazioni

Con il lancio del primo Yankee Bond, CDP prosegue la strategia di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e rafforza la sua attività di sostegno alle esportazioni delle imprese italiane. Il bond inaugurale in dollari costituisce il primo ingresso sul mercato obbligazionario statunitense, in linea con la strategia di CDP rivolta all’attrazione di capitali esteri e all’ampliamento della base di investitori.

Già a febbraio, CDP aveva incaricato JP Morgan e Citi Bank di organizzare una serie di incontri negli Usa con investitori fixed income, con l’obiettivo di illustrare al mercato statunitense la natura della propria attività e promuovere gli investimenti oltreoceano.

Il Programma DIP e il Green Bond di CDP

Sempre nell’ottica di diversificazione della raccolta, CDP ha avviato nel 2015 un programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine denominato “Debt Issuance Programme” (DIP), quotato presso Euronext Dublino. Il programma, dall’ammontare complessivo massimo di 15 miliardi di euro, prevede l’emissione di varie tipologie obbligazioni, diverse tra loro per struttura, scadenza e valuta.

Inoltre, CDP ha recentemente lanciato la sua prima emissione obbligazionaria Green a valere del “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”. Il green bond contribuisce a rafforzare ulteriormente l’impegno nel supporto alla transizione verso un modello di sviluppo sostenibile ed è coerente con le priorità individuate nell’ambito del Piano Strategico 2022-2024: «Transizione Energetica», «Salvaguardia del territorio e della risorsa idrica» e «Trasporti e nodi logistici».

L’emissione da 500 milioni e scadenza 6 anni, riservata agli istituzionali, ha registrato una domanda superiore di 5 volte l’offerta, con ordini provenienti da più di 130 investitori e una partecipazione dall’estero pari all’80%.