Cathie Wood va a caccia di occasioni: tre titoli che ha appena comprato

E’ un’investitrice di fama mondiale, seguitissima per il suo fiuto per gli affari. Parliamo di Cathie Wood, cofondatrice, ceo e investitrice di Ark Invest che di recente ha mosse le pedine sulla scacchiera, aggiungendo nuovi titoli nella lista delle sue partecipazioni. Ecco tre dei nomi da tenere d’occhio.

Dove investe Cathie Wood

Roku

Ark Invest possiede ora più del 9% delle azioni totali di Roku in circolazione. Come molti dei titoli che hanno spinto i fondi di Wood a rendimenti da capogiro nel 2000 e poi ancora nel 2023, Roku è stata una rockstar lo scorso anno. Le azioni della piattaforma di streaming video sono più che raddoppiate ma quest’anno non c’è stata una replica. Roku è crollata del 40% nel 2024 ma gli investitori attendono con trepidazione il momento in cui Roku tornerà alla redditività effettiva. E anche Cathie Wood rimane alla finestra.

Blade Air Mobility

Blade Air Mobility fornisce servizi di trasporto in elicottero su richiesta, principalmente per trasportare passeggeri benestanti dagli aeroporti ai centri urbani. Blade collabora anche con ospedali e altri partner medici per il trasporto tempestivo di organi. Nell’ultimo trimestre il fatturato è salito del 14% a 51,5 milioni di dollari e il balzo in avanti sarebbe stato del 22% se si esclude il servizio di linea BladeOne tra New York e la Florida meridionale, interrotto l’anno scorso.

I margini stanno migliorando, ma mancano ancora un paio d’anni alla redditività.

La crescita è rallentata rispetto al ritmo torrido del 2021 e 2022, quando i ricavi sono più che raddoppiati in due anni consecutivi. Blade si distingue però per gli investimenti, soprattutto in velivoli verticali elettrici ad alta tecnologia e a zero emissioni di carbonio per tenere il passo con alcuni degli operatori più giovani. E Wood premia questo sforzo.

PagerDuty

PagerDuty è sceso solo del 5% quest’anno, ma ultimamente è stato un acquisto frequente per Ark Invest. Wood ha aggiunto azioni del fornitore di analisi aziendali e monitoraggio ogni singolo giorno di negoziazione a giugno. Ma non è solo Wood ad apprezzare PagerDuty questo mese. Chad Bennett, analista di Craig-Hallum, ha assunto la copertura del titolo due settimane fa, alzando il rating da hold a buy, così come il target price da 21 a 30 dollari, il che si traduce in un potenziale rialzo del 37% rispetto alla situazione attuale. Con una crescita della linea superiore che dovrebbe accelerare nel corso dell’anno e con PagerDuty che nell’ultimo anno ha fatto registrare battute percentuali a due cifre sulla linea di fondo, potrebbe essere la scelta giusta, come sa bene la Wood.