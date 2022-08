Cathie Wood compra Zoom dopo il forte crollo del titolo

I fondi della ARK di Cathie Wood hanno acquistato più di 839.000 azioni di Zoom Video Communications (Zoom) dopo che il titolo è precipitato in seguito a una trimestrale che ha deluso gli analisti. Nel dettaglio, ARK Innovation ETF ARKK (ARKK) ha acquistato 713.062 azioni di Zoom (ZM), mentre ARK Next Generation Internet ETF ARKW (ARKW) ha acquistato 126.239 azioni. Ieri le azioni Zoom sono scese del 16,5%, a $ 81,32. A quel prezzo, i fondi ARK hanno acquistato Zoom per circa 68,25 milioni di dollari.

Le azioni di Zoom, che hanno visto un’impennata della domanda per i suoi servizi nei primi mesi della pandemia, sono crollate del 55% quest’anno a causa del rallentamento della crescita con il ritorno al lavoro, l’indebolimento dell’economia e l’intensificarsi della concorrenza. Il titolo oggi è salito dell’1,9%. Secondo Bloomberg, gli acquisti di azioni Zoom da parte di ARK sono stati i primi in tre mesi.

Nel frattempo, i fondi della ARK di Wood hanno venduto più di 293.000 azioni di Nvidia (NVDA) martedì. Il produttore di chip dovrebbe riportare i guadagni fiscali del secondo trimestre dopo la campana di chiusura martedì. All’inizio di questo mese, Nvidia ha preannunciato risultati deludenti per il periodo , affermando che prevede un fatturato trimestrale di 6,7 miliardi di dollari, significativamente al di sotto dei suoi 8,1 miliardi di dollari precedenti. Le azioni Nvidia sono scese dell’1,2% oggi.

Analisi tecnica del titolo Zoom

Rialzo per Zoom Video Communications, dopo la forte flessione di ieri, archiviando la sessione con un guadagno del 4,13%. Lo scenario su base settimanale del titolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli investitori a mercato.

La situazione per Zoom Video Communications potrebbe ulteriormente peggiorare, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 79,00 e successivamente a 74,00. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario esposto in precedenza, con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,00, andando così a colmare anche il forte divario di prezzo formatosi.