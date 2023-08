Mille miliardi di dollari: è questo il livello di debito raggiunto dalle carte di credito degli americani. Un vero e proprio record, che è stato raggiunto per la prima volta in assoluto. Un livello di indebitamento, però, che preoccupa. A diffondere i dati è stata la Federal Reserve Bank di New York.

Nel corso del secondo trimestre 2023, i saldi delle carte di credito statunitensi sono aumentati di qualcosa come 45 miliardi di dollari. La crescita è stata pari al 4,6% e i debiti si sono attestati a 1,03 trilioni di dollari.

Carte di credito, indebitamento record per gli americani

Agli americani piace utilizzare la carta di credito. Lo dimostrano gli ultimi numeri messi a disposizione dalla Federal Reserve Bank di New York, che ha messo in evidenza che l’indebitamento ha raggiunto il livello record di 1,03 trilioni di dollari. Se a questo si aggiungono i prestiti contratti per acquistare l’auto, il livello complessivo del debito delle famiglie statunitensi è salito dell’1% a 17,06 trilioni di dollari per trimestre. Rispetto alla fine del 2019 – quindi prima che esplodesse la pandemia – il debito delle famiglie è aumentato di 2,9 trilioni di dollari. È bene sottolineare che i saldi debitori della Fed di New York risultano essere nominali: non sono adeguati all’inflazione.

L’indebitamento degli americani continua a crescere in un momento in cui i tassi di interesse sono ai livelli più alti da 22 anni a questa parte.

Poiché i tassi di interesse si propagano dal tasso dei fondi federali ai tassi di interesse su mutui e carte di credito, ciò influisce sui consumatori di tutti i giorni – ha detto alla CNN Sofia Baig, economista della società di decision intelligence Morning Consult -. Quindi, con tassi di interesse elevati, pagare quel debito diventa più costoso, e con i consumatori che continuano ad assumere più debiti, questa combinazione esercita maggiore pressione su alcune famiglie che hanno budget più ristretti.

Secondo una stima di Bankrate, mediamente una carta di credito addebita un tasso di interesse del 20,53%.

Carte di credito, cresce il pericolo insolvenza

Secondo un’analisi della Fed di New York, la percentuale di crescita delle carte di credito, nel corso degli ultimi cinque trimestri, è risultato essere il più alto da vent’anni a questa parte.

Sebbene il mercato del lavoro sia forte, l’economia sia in crescita e la spesa dei consumatori in aumento, l’inflazione persistentemente elevata unita ai tassi di interesse in rialzo hanno gravato sui consumatori, soprattutto su quelli che non erano proprietari di case e che hanno dovuto sottoscrivere un mutuo per acquistare casa dopo lo scoppio della pandemia.

La Bank of America nei giorni scorsi ha riferito che sempre più risparmiatori stanno attingendo ai loro conti, per far fronte alle difficoltà finanziarie. Il numero di persone, che hanno effettuato un ritiro di contanti per questo motivo durante il secondo trimestre, è aumentato rispetto ai primi tre mesi dell’anno a 15.950, con un aumento del 36% rispetto al secondo trimestre del 2022.

I tassi di transizione verso l’insolvenza precoce per carte di credito, prestiti automobilistici e mutui immobiliari sono aumentati nel trimestre. Mentre i nuovi tassi di insolvenza sui mutui rimangono al di sotto di quelli osservati prima della pandemia, le medie mobili per le insolvenze su auto e carte di credito sono le più alte rispettivamente dal primo trimestre del 2018 e dal primo trimestre del 2012.

I tassi d’interesse delle carte di credito

I tassi di interesse delle carte di credito hanno raggiunto livelli record. In questo momento il tasso medio applicato è pari al 22,16%, in aumento rispetto al 16,65% di un anno fa. Secondo alcune stime effettuate da TransUnion, questa situazione ha determinato una spesa maggiore di quasi 25 dollari al mese di interessi su un saldo medio della carta di credito pari a 5.733 di dollari.

Si suppone che gli alti tassi di interesse rallentino la spesa, rendendo più costoso prendere in prestito del denaro, anche attraverso una carta di credito. In realtà sembra che questo non stia accadendo. Fino a questo momento, molti utenti di carte di credito non si sono sentiti gravati dai tassi più elevati, nonostante le recenti decisioni della Federal Reserve di alzare i tassi.

Mentre i tassi di interesse più elevati rendono il debito esistente delle carte più costoso da gestire, le normative federali richiedono che gli emittenti delle carte stabiliscono pagamenti mensili minimi con i quali andare a coprire tutti gli oneri finanziari. Ciò significa che i tassi di interesse più alti non possono far crescere i saldi da soli. Secondo un sondaggio effettuato da Morning Consult, uno dei motivi principali per cui i saldi sono in aumento è che gli americani stanno spendendo di più in beni non essenziali come viaggi e abbigliamento, anche se limitano le spese in altre categorie.

Sebbene la maggior parte di le persone dicono che sono ancora in grado di risparmiare, una percentuale crescente di adulti lo è segnalando livelli di debito in aumento, ha mostrato l’indagine.