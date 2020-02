Caporali (Liomatic): “non possiamo fermarci, sarebbe dannoso per tutti”

“Sicuramente c’è un po’ di preoccupazione, ma allo stesso momento non possiamo restare fermi. Occorre certo attuare una serie di misure precauzionali per tentare di gestire l’emergenza, ma continuando a fare il nostro lavoro. Le imprese non possono fermarsi, non possono farlo mai. Non è possibile e sarebbe dannoso per tutti”.

Così Ilaria Caporali, amministratore delegato Liomatic, eccellenza umbra nella distribuzione automatica di cibi e bevande (500 dipendenti e un fatturato di circa 90 milioni) durante il suo intervento nel corso dello speciale “Coronavirus, Italia rialzati”, andato in onda questa mattina su Wall Street Italia

Il numero uno di Liomatic ha spiegato che per affrontare la crisi, l’azienda sta adottando misure straordinarie rispetto alle normali procedure di igiene.