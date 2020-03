Mercati: i 5 fattori da osservare per agganciare l’inversione di tendenza secondo Candriam

Nemmeno sui mercati può piovere per sempre. Quali analisi potrebbero, però, aiutarci a capire se il diluvio sta per cessare? Fuor di metafora, come capire quando la fase ribassista si sta avvicinando alla fine preannunciando l’inversione di tendenza?

A questa domanda, fondamentale per poter approfittare di un’eventuale ripresa delle valutazioni, ha provato a rispondere Nadège Dufossé, Cfa, Head of Asset Allocation presso Candriam.

Secondo Dufossé il sentiment degli investitori è già migliorato durante la scorsa settimana, segnalando che la fase “di depressione” potrebbe essersi già conclusa. A questo punto gli indicatori da seguire sarebbero almeno cinque secondo Candriam. Vediamo quali sono: