Il calendario completo delle aste di Bot e Btp per il 2021

Il ministero dell’Economia ha reso noto il calendario completo delle aste dei titoli di stato per il 2021. Il documento contiene le date d’asta, quelle di regolamento di tutte le operazioni, nonché la tempistica delle comunicazioni ufficiali previste per l’annuncio dei titoli offerti in ciascuna asta. Pubblicate, inoltre le Linee Guida per la gestione del Debito Pubblico per l’anno 2021, “il

documento che illustra le principali strategie di emissione per il nuovo anno”.

“Il 2020 è stato un anno problematico, che ha cambiato profondamente il nostro mondo e la nostra quotidianità, definendo nuove regole, ma svelando parallelamente nuove opportunità”, ha commentato Davide Iacovoni, direttore del Debito pubblico italiano presso il Mef.

“Anche la gestione del Debito Pubblico ha dovuto adattarsi alle nuove esigenze generate dalla crisi Covid-19 a livello globale, rivedendo le Linee Guida e lanciando nuovi strumenti e modalità di collocamento anche al fine di provvedere alle esigenze di finanziamento così significativamente aumentate”, ha proseguito Iacovoni. “Nel 2021 nuovi progetti ci attendono per supportare la crescita del Paese, attraverso azioni innovative e attente al tema della sostenibilità ambientale, del supporto all’emergenza sanitaria e al dialogo con la clientela retail”.

Il calendario completo delle aste

Elenchiamo di seguito le date delle aste, per tipologia di titolo di stato, per tutti i mesi del prossimo anno.

Gennaio

12: Asta Bot

26: Asta Ctz, Btp€i

27: Asta Bot

28: Asta medio-lungo

Febbraio

10: Asta Bot

11: Asta medio-lungo

23: Asta Ctz, Btp€i

24: Asta Bot

25: Asta medio-lungo

Marzo

10: Asta Bot

11: Asta medio-lungo

25: Asta Ctz, Btp€i

26: Asta Bot

30: Asta medio-lungo

Aprile

9: Asta Bot

13: Asta medio-lungo

27: Asta Ctz, Btp€i

28: Asta Bot

29: Asta medio-lungo

Maggio

12: Asta Bot

13: Asta medio-lungo

26: Asta Ctz, Btp€i

27: Asta Bot

28: Asta medio-lungo

Giugno

9: Asta Bot

10: Asta medio-lungo

25: Asta Ctz, Btp€i

28: Asta Bot

30: Asta medio-lungo

Luglio

9: Asta Bot

13: Asta Medio-lungo

27: Asta Ctz, Btp€i

28: Asta Bot

29: Asta medio-lungo

Agosto

11: Asta Bot

12: Asta medio-lungo

26: Asta Ctz, Btp€i

27: Asta Bot

31: Asta medio-lungo

Settembre

9: Asta Bot

14: Asta medio-lungo

24: Asta Ctz, Btp€i

28: Asta Bot

29: Asta medio-lungo

Ottobre

12: Asta Bot

13: Asta medio-lungo

26: Asta Ctz, Btp€i

27: Asta Bot

28: Asta medio-lungo

Novembre

10: Asta Bot

11: Asta medio-lungo

25: Asta Ctz, Btp€i

26: Asta Bot

30: Asta medio-lungo

Dicembre

10: Asta Bot

14: Asta medio-lungo

29: Asta Bot

30: Asta medio-lungo