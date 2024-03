Cacao: prezzi record ma il peggio deve ancora venire

I prezzi del cacao salgono a livelli record mentre il mondo si trova ad affrontare il peggior deficit di approvvigionamento degli ultimi decenni, con i coltivatori dell’Africa occidentale che lottano contro il maltempo, le malattie e il cedimento degli alberi.

L’impennata dei prezzi ha colpito il gigante statunitense del cioccolato Hershey, che prevede un utile piatto per l’anno in corso. Il titolo Hershey è sceso di circa il 22% negli ultimi 12 mesi, mentre le azioni della Nestle, quotate in Svizzera, hanno perso circa il 13% nello stesso periodo.

Cacao: prezzi record. Gli effetti sui consumatori

I future del cacao per la consegna di maggio hanno visto un incremento del 3,9%, salendo a 10.030 dollari a tonnellata ieri, prima di terminare la giornata con un calo dello 0,3% e attestarsi a 9.622 dollari. Il costo del cacao è più che triplicato nell’ultimo anno ed è aumentato del 129% nel 2024.

Anche se l’anno scorso le grandi aziende produttrici di cioccolato erano ben coperte e non hanno dovuto trasferire immediatamente i prezzi elevati ai consumatori, l’industria non può fare molto per assorbire i costi, ha dichiarato alla Cnbc Paul Joules, analista di materie prime presso Rabobank.

Il mondo sta affrontando il più grande deficit di offerta di cacao in oltre 60 anni e i consumatori potrebbero iniziare a vederne gli effetti alla fine di quest’anno o all’inizio del 2025, ha detto Joules. L’Organizzazione Internazionale del Cacao ha previsto un deficit di approvvigionamento di 374.000 tonnellate per la stagione 2023-24, un aumento del 405% rispetto al deficit di 74.000 tonnellate della stagione precedente. E le prospettive non sono rosee. “Il peggio deve ancora venire”, ha detto Joules.

I prezzi del cacao rimarranno probabilmente elevati per un po’ di tempo, perché non ci sono soluzioni facili ai problemi sistemici del mercato. Secondo Joules, i consumatori potrebbero subire un aumento dei prezzi o una “contrazione” con tavolette di cioccolato più piccole. Le aziende potrebbero anche modificare gli ingredienti per utilizzare meno cacao in alcuni prodotti. L’analista ha affermato che il peggiore shock da bollo si avrebbe con il cioccolato fondente, che ha un contenuto di cacao molto elevato.

David Branch, responsabile del settore dell’Agri-Food Institute di Wells Fargo, ha affermato che i consumatori potrebbero vedere i prezzi più alti già a Pasqua.

“Dato che i prezzi del cacao e gli altri costi di produzione sono aumentati costantemente nell’ultimo anno, è probabile che i consumatori vedano un’impennata dei prezzi dei dolci al cioccolato questa Pasqua”, ha dichiarato Branch ai clienti in una nota di ricerca di questo mese.

I motivi dei rincari: dalla malattia dei baccello nero a El Nino

I prezzi del cacao hanno subito un’impennata a causa delle interruzioni delle forniture nei principali Paesi produttori, la Costa d’Avorio e il Ghana. I due Paesi rappresentano circa il 60% della produzione globale di cacao.

I raccolti sono stati colpiti dalla malattia del baccello nero, che fa annerire e marcire i baccelli di cacao per l’eccessiva umidità. Le forti piogge hanno esacerbato i problemi legati alle malattie, e anche il fenomeno climatico El Niño ha portato a condizioni di siccità che hanno determinato rese di cacao inferiori negli anni precedenti. Per contrastare la crisi, gli agricoltori della Costa d’Avorio stanno abbandonando sempre più spesso la produzione di cacao a favore di colture più redditizie come la gomma.