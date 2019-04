Buste paga d’oro: Confalonieri, top manager più pagato nel 2018

Tra i top manager di Piazza Affari, la busta paga più pesante per il 2018 va a Fedele Confalonieri, che porta a casa 9,53 milioni di euro di cui “6,5 milioni a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto (pari quest’ultimo a 22.500 euro) in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro da dirigente Mediaset, di cui però resta in cda come presidente. In totale i compensi erogati a Confalonieri nel 2018 sono stati 3,03 milioni, ai quali va aggiunta appunto la buonuscita”.

È quanto mette in evidenza un’analisi di Milano Finanza da cui emerge inoltre che la medaglia d’argento di piazza Affari va a Giovanni Tamburi , presidente e amministratore delegato di Tip, con 7,7 milioni. Terzo Massimo Della Porta, presidente di Saes Getters , con 7 milioni.

Tra le uscite eccellenti, spicca tra le altre

“l’ex ad e dg di Tim , Amos Genish, a cui sono andati 4,15 milioni, di cui severance (corrispettivi per la cessazione del rapporto, aggiuntivi rispetto al trattamento di fine rapporto e del preavviso) per 2,8 milioni dopo aver guidato il gruppo di tlc per poco più di 13 mesi” si legge sul quotidiano.

Stabili le remunerazione pagate dalle banche.